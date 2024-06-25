Дания отказывается готовить украинских пилотов на истребители F-16 после 2024 года

Датчане пообещали Зеленскому 19 истребителей F-16, но поставка первых самолетов пару раз уже была перенесена.
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