Let Me Solo Her опять в деле — игрок будет помогать вам проходить Мессмера в DLC для El...

Let Me Solo Her опять в деле — игрок будет помогать вам проходить Мессмера в DLC для Elden RingЛегендарный игрок Elden Ring с ником Let Me Solo Her, который помог нескольким сотням геймеров пройти Малению, решил вернуться к своей крайне полезной деятельности.
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