В Минобороны России заявили, что российские войска поразили сухогруз в порту Черноморск. «Кроме того, на переходе морем поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — отметили в ведомстве.