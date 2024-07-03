Avia.pro - СМИ В один из обычных московских дней, когда казалось, что ничего не может удивить жителей столицы, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил добавить перчинки в спокойную жизнь судебной системы.
Судебный триллер по-русски: Бастрыкин против Матеты
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Судебная система в России на сквозь прогнила, все это знают, но делают красивую мину при плохой игре. И давно пора раз ворошить это осиное гнездо. Коррупция в судах процветает, всё продаётся и покупается, но ни кто из власть придержащие это замечать, почему то не хочет.
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17 час.
Владимир Лагно
А когда то судья считался эталоном чести!
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16 час.
Natalija Osminina
" судья, назначенный указом президента, теперь под следствием." - возможно и Любимова с Кравцовым, хоть и назначенные, но как оказалось, и такие не неприкасаемые.
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8 час.
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