Судебный триллер по-русски: Бастрыкин против Матеты

ИМ

Ильдус Мамлеев

Судебная система в России на сквозь прогнила, все это знают, но делают красивую мину при плохой игре. И давно пора раз ворошить это осиное гнездо. Коррупция в судах процветает, всё продаётся и покупается, но ни кто из власть придержащие это замечать, почему то не хочет.