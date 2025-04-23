Axios: Украина планирует обсудить 30 дней перемирия с РФ в Лондоне

Украина планирует обсудить 30-дневное перемирие с РФ в Лондоне. Об этом пишет издание Axios. "Со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа", - сообщили журналисты.
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