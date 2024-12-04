В Новокузнецке без воды остались 22 дома из-за аварии

Авария на водоводе оставила без воды 22 многоквартирных дома в Новокузнецке.Жильцы 22 домов в Новокузнецке остались без воды из-за аварии на водоводе, сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации.
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