Новая «Одиссея» Паслера

26 апреля исполнился месяц с момента назначения Дениса Паслера руководителем Свердловской области. 26 марта поздно вечером, практически в ночи, из Кремля сообщили, что президент предложил Паслеру пересесть из одного губернаторского кресла в другое.
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