Иномарку любителя пьяной езды астраханские приставы передали бойцам СВО

А самому правонарушителю в качестве «награды» назначили 300 часов обязательных работ. Сотрудники отделения федеральной службы судебных приставов по Приволжскому району получили исполнительный документ на местного жителя, который привлечен к уголовной ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии.