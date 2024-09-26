Иномарку любителя пьяной езды астраханские приставы передали бойцам СВО

А самому правонарушителю в качестве «награды» назначили 300 часов обязательных работ. Сотрудники отделения федеральной службы судебных приставов по Приволжскому району получили исполнительный документ на местного жителя, который привлечен к уголовной ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии.
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