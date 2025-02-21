Самостоятельная игровая деятельность воспитанников зимой.

Индивидуальные особенности воспитанников больше всего проявляются в самостоятельной деятельности. В основном, в самостоятельной игровой деятельности зимой, воспитанники выбирают игры в снежки, строят снежные крепости, лепят снежки с помощью снежколепа, а затем играют в ловишки со снежком.