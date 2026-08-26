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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джексон согласовал контракт и с «Астон Виллой», и с «Атлетико». Клубы обсуждают с «Челси» трансфер форварда за 65 млн фунтов с учетом бонусов

«Астон Вилла» и « Атлетико » работают над подписанием Николаса Джексона . Нападающий « Челси » согласовал условия личного контракта с обоими клубами, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

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