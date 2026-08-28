Как сегодня выглядят актеры, которые когда-то были главными звездами французского кино

Французское кино подарило зрителям десятки ярких актерских дуэтов, которые многие помнят до сих пор. Их фильмы пересматривают спустя годы, а сами артисты давно стали настоящими легендами мирового кинематографа.
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