Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Как сегодня выглядят актеры, которые когда-то были главными звездами французского кино

Как сегодня выглядят актеры, которые когда-то были главными звездами французского кино

Французское кино подарило зрителям десятки ярких актерских дуэтов, которые многие помнят до сих пор. Их фильмы пересматривают спустя годы, а сами артисты давно стали настоящими легендами мирового кинематографа.

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