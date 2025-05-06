Александр Петров очаровал поклонников новыми фото с новорожденным сыном Федором

Александр Петров показал, как проводит выходные в роли молодого отца Свежая запись на странице Петрова в соцсетях была опубликована точно в день, когда его экс-возлюбленная Стася Милославская отмечала свой день рождения.
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