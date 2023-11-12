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Гитлер нужен до конца войны.Об опасности внутриукраинского конфликта

Гитлер нужен до конца войны.Об опасности внутриукраинского конфликта

С подачи Уинстона Черчилля британская разведка с 1940 года разрабатывала планы устранения Гитлера. К 1943 году некоторые из них вошли в стадию подготовки к непосредственной реализации.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Всё чётко прописано. Проведены параллели с планами покушения (убийства) на Гитлера и на Зеленского, что некоторые наши экзальтированные граждане желали бы. Нет, не будет он &quot;героем нации&quot;, либо свои же отравят (убьют как-то), или будут его судить в Донецке.
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11 час.
Ю
Юрий Зубрин
Обратите внимание на фотографию-откровенное сходство!
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