С подачи Уинстона Черчилля британская разведка с 1940 года разрабатывала планы устранения Гитлера. К 1943 году некоторые из них вошли в стадию подготовки к непосредственной реализации.
Гитлер нужен до конца войны.Об опасности внутриукраинского конфликта
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Всё чётко прописано. Проведены параллели с планами покушения (убийства) на Гитлера и на Зеленского, что некоторые наши экзальтированные граждане желали бы. Нет, не будет он "героем нации", либо свои же отравят (убьют как-то), или будут его судить в Донецке.
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11 час.
Ю
Юрий Зубрин
Обратите внимание на фотографию-откровенное сходство!
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10 час.
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