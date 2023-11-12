Гитлер нужен до конца войны.Об опасности внутриукраинского конфликта

Игорь Кузнецов

Всё чётко прописано. Проведены параллели с планами покушения (убийства) на Гитлера и на Зеленского, что некоторые наши экзальтированные граждане желали бы. Нет, не будет он "героем нации", либо свои же отравят (убьют как-то), или будут его судить в Донецке.