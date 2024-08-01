Депутат Буцкая: институт медиации нуждается в усовершенствовании

Участие медиатора в бракоразводном процессе прописано в законе. Однако институт медиации в России нуждается в усовершенствовании, сообщила «Ридусу» первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.