Депутат Буцкая: институт медиации нуждается в усовершенствовании

Участие медиатора в бракоразводном процессе прописано в законе. Однако институт медиации в России нуждается в усовершенствовании, сообщила «Ридусу» первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии