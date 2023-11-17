Собянин: В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Врачи принимают участие в комплексной программе обучения Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице работает беспрецедентный по своим масштабам образовательный проект, в котором принимают участие врачи общей практики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии