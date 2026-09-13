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Тренера «Боруссии М» уволили после трех туров нового сезона Бундеслиги

Тренера «Боруссии М» уволили после трех туров нового сезона Бундеслиги

Менхенгладбахская «Боруссия» объявила об увольнении главного тренера Эугена Полански.Менхенгладбахская «Боруссия» объявила об увольнении главного тренера Эугена Полански.

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