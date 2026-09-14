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Представлен флагманский проектор Dangbei X9 Max: лазер QuaLas42, разрешение 4K, Dolby Vision, 5000 ISO люмен и оптический сдвиг объектива

Представлен флагманский проектор Dangbei X9 Max: лазер QuaLas42, разрешение 4K, Dolby Vision, 5000 ISO люмен и оптический сдвиг объектива

Проектор для кино и игр Компания Dangbei представила новый лазерный проектор X9 Max. Это флагманская модель: продажи начнутся 16 сентября, цены пока не объявлены, но предварительные заказы уже принимаются.

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