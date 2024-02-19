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10 отличных упражнений для ягодиц

Посещая тренажерный зал, не пренебрегай тренировкой мышц ягодиц. И не только потому, что плоские ягодицы — это не привлекательно, даже если ты обладаешь бицепсом Сталлоне (при таком контрасте это будет выглядеть даже нелепо).

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