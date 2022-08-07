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Сборная Казахстана стала четвертой на чемпионате мира по теннису среди юниоров

Сборная Казахстана стала четвертой на чемпионате мира по теннису среди юниоров. В матче за «бронзу» казахстанцы уступили команде США – двукратной экс-чемпионке мира.

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