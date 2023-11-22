Чтобы добиться денег от Байдена, Зеленский вновь подключается к атаке на Трампа Дмитрий Минин Зеленский, похоже, впал в такое отчаяние из-за отказа Конгресса США предоставить предложенную Джо Байденом многомиллиардную помощь Киеву, а также слишком вялого отстаивания главой Белого дома собственной инициативы, что решил сам вмешаться в ситуацию.
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