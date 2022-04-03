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Татарстанцев предупредили о дожде и метели в понедельник

Татарстанцев предупредили о дожде и метели в понедельник

В этот день в республике будет облачно, ночью с прояснениями. Ожидаются осадки: ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем — местами снег, мокрый снег и дождь, а в отдельных районах кратковременная метель, гололед, налипание мокрого снега.

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