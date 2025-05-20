Новые санкции против Москвы могут сделать еще хуже – Трамп

Лидеры европейских стран, которые провели разговор с президентом США Дональдом Трампом после его телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, оказались удивлены нежеланием Вашингтона вводить новые санкции против Москвы.
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