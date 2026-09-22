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Царьград

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Психолог Алия Ибрагимова: скрытая агрессия девочек ведет к взрыву

Психолог Алия Ибрагимова: скрытая агрессия девочек ведет к взрыву

Психолог Алия Ибрагимова объяснила, что скрытая агрессия девочек-подростков накапливается неделями и может вылиться в несоразмерную поводу эмоциональную вспышку, а также проявиться в форме расстройств пищевого поведения.

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