Психолог Алия Ибрагимова: скрытая агрессия девочек ведет к взрыву

Психолог Алия Ибрагимова объяснила, что скрытая агрессия девочек-подростков накапливается неделями и может вылиться в несоразмерную поводу эмоциональную вспышку, а также проявиться в форме расстройств пищевого поведения.
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