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Прокуратура запросила почти 5 лет тюрьмы для экс-руководительницы сибирского банка

Гособвинение запросило 4 года и 10 месяцев колонии для бывшей зампредседателя правления Сибирского банка реконструкции и развития Инессы Бранденбург.

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