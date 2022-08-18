Заноза

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Юрий Селиванов: Европа, хронически беременная нацизмом

Юрий Селиванов: Европа, хронически беременная нацизмом

Поклонник нацистской идеологии коллективной ответственности народов,  ставшей концептуальной основой Холокоста, занимает пост президента  Латвии  и продвигает эту концепцию в качестве основы государственной политики Источник:  windowssearch-exp.

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