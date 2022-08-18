Поклонник нацистской идеологии коллективной ответственности народов, ставшей концептуальной основой Холокоста, занимает пост президента Латвии и продвигает эту концепцию в качестве основы государственной политики Источник: windowssearch-exp.
Поклонник нацистской идеологии коллективной ответственности народов, ставшей концептуальной основой Холокоста, занимает пост президента Латвии и продвигает эту концепцию в качестве основы государственной политики Источник: windowssearch-exp.
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