Сотрудники уголовного розыска Оренбурга задержали мошенников, которые похищали денежные средства у жителей России

Сотрудники уголовного розыска Оренбурга задержали мошенников, которые похищали денежные средства у жителей России

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа Управления Росгвардии по Оренбургской области задержаны местные жители, которые обманным путем дистанционно похищали денежные средства у жителей регионов Российской Федерации.

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