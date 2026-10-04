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Защитник СКА Кныжов — о Ларионове: «Он создает хороший коллектив, такой семейный»

Защитник СКА Кныжов — о Ларионове: «Он создает хороший коллектив, такой семейный»

Защитник СКА Николай Кныжов прокомментировал победу над «Адмиралом» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также высказался о главном тренере петербургской команды Игоре Ларионове.

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