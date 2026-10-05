Карпин: «Соболев не просмотровый игрок, а футболист, который находится сейчас в хорошей форме»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о форварде «Зенита» Александре Соболеве, который был вызван в национальную команду впервые с ноября 2023 года.
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