Митингующие требуют освободить из СИЗО задержанных активистов.фото: t.me/mvd_raa--> window.yaContextCb.
Протестующие в Сухуме перекрыли главную трассу в Россию
Комментарии
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лл
лина любимцева
Требовальщиков САМИХ нужно арестовать...
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13 час.
Сергей Oблезов
Запустить Спецназ переловить всех мразей и выкинуть в Грузию они знают ,что с ними делать! Мразота не благодарная.
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9 час.
Гарий Щерба
ЧУВСТВУЕТСА РУКА БАСУРМАН с НАГЛОСАКСАМИ ...!!!
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7 час.
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