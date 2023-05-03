Аргументы недели

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Эксперт Михайлов: Киев выберет только одно направление для контрнаступления

Украинские власти не станут наступать сразу по нескольким направлениям, а выберут для контратаки лишь одно.

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