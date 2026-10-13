Лебеденок с Патриарших может больше не взлететь

"112" Жизнь лебединой семьи на Патриарших прудах опять оказалась в опасности. На этот раз одна из птиц стала жертвой рыболовных снастей и в буквальном смысле попалась на крючок.
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