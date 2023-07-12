Теннисист Медведев назвал потрясающей поддержку фанатов на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции рассказал, что изначально в четвертьфинале Уимблдона фанаты поддерживали его соперника Кристофера Юбэнкса, но он почувствовал поддержку болельщиков, когда стал проигрывать 1:2 по сетам.