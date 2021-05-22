Мировое обозрение

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Учителя попросили Медведева, чтобы их не принуждали голосовать

Учителя попросили Медведева, чтобы их не принуждали голосовать

Профсоюз работников образования «Учитель» обратился с письмом на имя председателя «Единой России» и замглавы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева с просьбой не принуждать учителей участвовать в партийных праймериз, сообщает «Коммерсантъ».

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