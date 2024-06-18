Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны.

Давно надо было этого оленевода отправить на пенсию... Завтра ему уже 70 стукнет, все. Приплыли... Край.

А

Александр

Весь новодел прорастает в династии. Гинекологи, психологи, прорабы, батутисты не из Рюриков, конечно. Но очень эффективные. Главное, из одной деревни. Раньше эта публика усадьбы жгла. Теперь свои понастроила. И с улыбочкой…