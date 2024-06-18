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Добрый Мир

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  • Зоя Жук
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Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны.

Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны.

Сегодня 213 прочитали Пожалуй самой большой сенсацией после назначения ни должность министра обороны Андрея Белоусова, стал вчерашний Указ подписанный президентом РФ Владимиром Путины о снятии и назначении заместителей министра обороны.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Давно надо было этого оленевода отправить на пенсию... Завтра ему уже 70 стукнет, все. Приплыли... Край.
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17 час.
А
Александр
Весь новодел прорастает в династии. Гинекологи, психологи, прорабы, батутисты не из Рюриков, конечно. Но очень эффективные. Главное, из одной деревни. Раньше эта публика усадьбы жгла. Теперь свои понастроила. И с улыбочкой…
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17 час.

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