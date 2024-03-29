В связи с напряженными событиями в Белгородской области, приведшими к трагической гибели мирных жителей, возник вопрос о необходимости… Заявление министра обороны Сергея Шойгу о второй волне мобилизации в связи с ситуацией в Белгороде .
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