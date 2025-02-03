Сырский пошел на отчаянные меры из-за критического положения ВСУ

КИЕВ, 3 февраля, ФедералПресс. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о начале реформы организационной структуры армии и переходе на корпусную структуру на фоне текущих вызовов и необходимости усилить войска в сложных условиях.
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