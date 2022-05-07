Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Соколова
    Ужас. Сами себе сделали горе.«Все видели, слыш...
  • Cергей Шапорев
    Причина возгорания-ветер!!!))) В Ьелгороде-хлопки…. Интересно, на что ещё способны…В Евпатории второ...
  • Тамара Балабай
    Россия их вылечит, выкормит и отпустит....продолжать то. что они делали до пленения. Можно добром приручить и воспита...Уполномоченный по...

В Симферополе 7 мая перекроют центральные улицы из-за репетиции Парада Победы

7 мая 2022 года центральные улицы Симферополя будут перекрыты в связи с репетицией Парада Победы. С 07:00 до 16:00 движение будет ограничено по следующим улицам: по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева включительно); по улице Севастопольской (на участке от перекрестка улицы Севастопольской и улицы Козлова до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова); по улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева - Ценского); по улице Пушкина (в районе пересечения с улице Самокиша).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх