Аэропорт Антальи возобновил приём самолётов

Аэропорт Антальи возобновил приём рейсов после инцидента с российским самолётом, передаёт Интерфакс. Ранее Минтранс Турции объявил о приостановке работы авиагавани, после чего десятки лайнеров были направлены в другие аэропорты страны.
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