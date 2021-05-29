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США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении

США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении

В США заявили о приостановке действия соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении вследствие инцидента с самолётом компании Ryanair, сообщается на сайте Белого дома.

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