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Джокович просил допустить своего личного шеф-повара в гостиницу, где его изолировала пограничная служба Австралии (The Age)

Австралийская газета The Age опубликовала подробности пребывания Новака Джоковича в гостинице Park Hotel, куда его отправила пограничная служба после аннулирования визы в Австралию.

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