Arenadata представит в 1 половине 2025 года три новых продукта

«Группа Аренадата» намерена в первой половине 2025 года представить три новых продукта для работы в облачной среде для гибкого и эффективного управления вычислительными мощностями, заявила директор по связям с инвесторами Екатерина Бушуева в рамках с экспертами «Финама».