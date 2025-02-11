Arenadata представит в 1 половине 2025 года три новых продукта

«Группа Аренадата» намерена в первой половине 2025 года представить три новых продукта для работы в облачной среде для гибкого и эффективного управления вычислительными мощностями, заявила директор по связям с инвесторами Екатерина Бушуева в рамках с экспертами «Финама».
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