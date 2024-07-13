Оставшиеся без воды свердловчане пожаловались Путину и Куйвашеву

Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область) написали запрос на имя президента РФ Владимира Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Каменского городского округа Алексея Кошкарова из-за многолетних проблем с водой, которая появляется из-за дождей и пропадает из-за их отсутствия.