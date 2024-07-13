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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Оставшиеся без воды свердловчане пожаловались Путину и Куйвашеву

Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область) написали запрос на имя президента РФ Владимира Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Каменского городского округа Алексея Кошкарова из-за многолетних проблем с водой, которая появляется из-за дождей и пропадает из-за их отсутствия.

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