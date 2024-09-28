Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы"

Хасан Насралла мёртв. Израиль уничтожил лидера "Хезболлы". ЦАХАЛ утверждает, что, действуя по точной разведывательной информации, самолёты ВВС Израиля нанесли удар по подземному штабу организации в районе Дахия в Бейруте.
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