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Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы"

Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы"

Хасан Насралла мёртв. Израиль уничтожил лидера "Хезболлы". ЦАХАЛ утверждает, что, действуя по точной разведывательной информации, самолёты ВВС Израиля нанесли удар по подземному штабу организации в районе Дахия в Бейруте.

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