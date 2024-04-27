Законопроект о маркетплейсах собираются рассмотреть в первом чтении в мае

Глава Комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что проект закона о маркетплейсах, предлагающий закрепить права и обязанности онлайн-магазинов, продавцов и владельцев пунктов выдачи товаров, планируют одобрить во втором и третьем чтениях этой осенью.