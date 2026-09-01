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Нескучные технологии

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Ученые идентифицировали погибшую во время теракта 25 лет назад женщину

Ученые идентифицировали погибшую во время теракта 25 лет назад женщину

Спустя почти четверть века после атак 11 сентября 2001 года Нью-Йорк опознал еще одну жертву разрушения башен «Близнецов».

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