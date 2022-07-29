Семь опасностей, с которыми вы сталкиваетесь, когда придерживаетесь фруктовой диеты

Мухаммед Салах ( محمد صلاح ) Когда в 2003 году сооснователь компании Apple Inc Стив Джобс узнал, что у него редкая форма рака поджелудочной железы, он пошел против воли врачей и попытался вылечить себя строгой диетой, состоящей из фруктов и овощей.