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РИА Новый день

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За ночь над территорией России сбито почти 500 БПЛА

За ночь над территорией России сбито почти 500 БПЛА

Средства ПВО за ночь уничтожили 490 украинских беспилотников над 20 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

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