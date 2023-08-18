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Егор Сорин: «Устюгов и Порошкин пропускают сбор в Армении, все остальные на месте. Спортивная база здесь на очень высоком уровне»

Об этом сообщил тренер Егор Сорин. Сбор лыжников начался 15 августа.  – В каком составе поехала ваша группа? – Сергей Устюгов согласно плану пропускает этот сбор.

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