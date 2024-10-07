Турция может приоткрыть калитку для нового потока мигрантов в Европу, а они очень Германию любят

В России заявили, что Siemens нарушила свои контрактные обязательства по поставке оборудования для турецкой АЭС "Аккую", переговоры с ней оказались безрезультатными, поэтому все необходимые комплектующие были найдены в дружественных России странах и доставлены на объект.
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