Турция может приоткрыть калитку для нового потока мигрантов в Европу, а они очень Германию любят

﻿﻿В России заявили, что Siemens нарушила свои контрактные обязательства по поставке оборудования для турецкой АЭС "Аккую", переговоры с ней оказались безрезультатными, поэтому все необходимые комплектующие были найдены в дружественных России странах и доставлены на объект.