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Аргументы недели

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Куда бежит наличность и при чём здесь цифровой рубль

Куда бежит наличность и при чём здесь цифровой рубль

Слово «отток» в последнее время всё чаще появляется рядом со статистикой наличных денег. Но речь здесь идёт не об оттоке вкладов и тем более не о бегстве клиентов из банков.

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